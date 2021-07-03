Ahmet Hakan: Fiyatı pek bir yekûn tutmayan gazetelerden başka tasarruf edecek ürün mü kalmadı?

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, ResmÎ Gazete’de yayımlanan tasarruf tedbirleri genelgesindeki “Kamu kurum ve kuruluşlarının basını izleme ile ilgili birimleri ve kütüphane dokümantasyon merkezleri hariç hiçbir şekilde günlük gazete alımı yapılmayacak, görev alanı ile ilgili olmayan yayınlara abone olunmayacak” kararını eleştirdi.

Söz konusu genelgedeki gazete kararı ile ilgili kafasında iki soru olduğunu belirten Hakan, şöyle yazdı:

“Fiyatı pek bir yekûn tutmayan gazetelerden başka tasarruf edecek ürün mü kalmadı?

Gazeteleri iyice öldürüp ortamın tamamen sosyal medyaya kalması falan mı isteniyor?”

Yazının tamamını okumak için tıklayın.

TIKLAYIN - Taşıt sayısı azaltılacak, bürokratik harcamalar düşürülecek; kutlamalardan haberleşmeye pek çok alanı kapsayan 'tasarruf tedbirleri' genelgesi yayımlandı