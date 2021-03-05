Ahmet Hakan: Fezleke konusunda ben Akşener’ciyim

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Meclis’e gelen dokunulmazlık fezlekelerine ilişkin olarak, “Fezleke konusunda ben Akşener’ciyim” düşüncesini dile getirdi.

Hakan yazısında, “Fezlekeler konusunda... İyi Parti’de iki görüş belirmiş durumda: Bir: Genel başkan yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, 'Biz İyi Parti olarak ‘evet’ diyeceğiz' dedi. İki: Genel başkan Meral Akşener ise 'İyi Parti, Türk yargısının hazırladığı fezlekeye bakar, gereği neyse onu yapar' dedi. Ben Ağıralioğlu’nun tavrını değil de... Meral Akşener’in tavrını benimseyenlerdenim. Toptan evetçi ya da toptan hayırcı olmak yerine... Her fezlekenin önüne arkasına bakarak tutum almak. Hakkaniyetli tutum budur." ifadesini kullandı.