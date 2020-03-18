Ahmet Hakan: Fahrettin Koca gerçeklikten milim sapmıyor, olabildiğince şeffaf davranıyor

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) sürecinde kendisine güven verdiğini yazdı.

Hakan, "Çünkü olabildiğince şeffaf davranıyor. Çünkü halkla iletişimi zerre kadar kesmiyor.Çünkü üstündeki tüm strese rağmen babacan tavrını koruyor Çünkü endişeyi umutla dengelemeyi başarıyor. Çünkü özgüveni tam. Çünkü siyasi davranmıyor, kamucu davranıyor. Çünkü alabildiğine anlayışlı davranmasını biliyor. Çünkü sorulardan asla çekinmiyor." düşüncesini dile getirdi.

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