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Ahmet Hakan: Erdoğan'da iyi ki tarafsızlığın daniskası var, ya olmasaydı...

"Milletin tamamının parasıyla yapılan köprüden, milletin bir kısmını geçirmeyecekti Allah muhafaza"

10 Nisan 2017 11:09

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın “Biz Yavuz Sultan Köprüsü’nden şunlar geçer, bunlar geçemez diyor muyuz? Bizde tarafsızlığın daniskası var" ifadesiyle ilgili olarak "Hakikaten de iyi ki Cumhurbaşkanımızda tarafsızlığın daniskası var. Düşünsenize: Ya kendisinde tarafsızlığın daniskası olmasaydı? Milletin tamamının parasıyla yapılan köprüden, milletin bir kısmını geçirmeyecekti Allah muhafaza" dedi. 

Ahmet Hakan'ın "Tarafsızlığın daniskası" başlığıyla yayımlanan (10 Nisan 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle demiş:

*

“Biz Yavuz Sultan Köprüsü’nden şunlar geçer, bunlar geçemez diyor muyuz? Bizde tarafsızlığın daniskası var.”

*

Hakikaten de...

İyi ki Cumhurbaşkanımızda tarafsızlığın daniskası var.

*

Düşünsenize:

Ya kendisinde tarafsızlığın daniskası olmasaydı?

*

Milletin tamamının parasıyla yapılan köprüden, milletin bir kısmını geçirmeyecekti Allah muhafaza!

*

Hadi hep beraber şükredelim:

Yarabbi!

İyi ki tarafsızlığın daniskasına sahip bir cumhurbaşkanımız var!  

Ne CHP'ymiş be!

CHP’de Kadın Kolları Genel Başkanlığı yapmış fotoğraftaki bu hanımefendi, “evet” vereceğini açıklamış.

*

Bir ilçenin yönetim kurulu üyeliğini yapmış, bir vilayetin il başkanlığı yapmış olsa, hatta ‘Kadın Kolları’nın genel başkan yardımcılığını yapmış olsa...

Anlayacağım.

Ama bu hanımefendi genel başkanlık yapmış yahu genel başkanlık!

*

Ne CHP’ymiş be kardeşim!

 

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