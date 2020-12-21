Ahmet Hakan, Erdoğan'ın Irak Başbakanı için verdiği akşam yemeğini yazdı: Tüm restoranlar kapalıyken böyle bir yemeğin düzenlenmesinde bir sorun görülmüyor mu?

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi onuruna verdiği yemeğe ilişkin olarak, "Tüm restoranlar kapalıyken böyle bir yemeğin düzenlenmesinde bir sorun görülmüyor mu?" yorumunu yaptı.

Hakan yazısında, "Irak Başbakanı, ülkemizde konuk. Onun onuruna Külliye’de resmi bir yemek verilmiş. Irak’tan gelen konuklar ağırlanıyor. O yemekte bulunan biri, birtakım görüntüler çekmiş. Görüntüler öyle çekilmiş ki... Sanki gizli kapaklı bir iş yapılıyormuş izlenimi veriyor. Resmi bir yemekte bu laubaliliği kim yaptı acaba? 'Şaşaa' ve 'debdebe' edebiyatı biraz fazla abartılmaya başlanmadı mı? Resmi yemeğe de 'şaşaalı sofra' muamelesi mi yapılacak artık? Unutmayalım: Cumhurbaşkanı kim olursa olsun memleketimize gelen yabancı konuklara resmi yemek verecek. Muhalif olacağız diye fazla zorlamasak nasıl olur?" görüşünü savundu.

Hakan, " Yemekteki müziğe gelince... Arapça ve Türkçe yöresel türküler icra edilmiş. Söylenen türkülerden biri Kerkük Türkmenlerinin efsane türküsü 'Altın Hızma'. Iraklı yetkililere, Türkmen türkülerinin dinletilmesi gayet isabet olmuş. Irak’ta Türkmenlerin varlığını akıllarından çıkarmazlar. O yemeğe yönelik tek eleştiri şu olabilir: Korona varken böyle bir yemek, o yemeğe katılanlar açısından bir sorun teşkil etmiyor mu? Bu bir dikkatsizlik değil mi? Türkiye’de tüm restoranlar kapalıyken böyle bir yemeğin düzenlenmesinde bir sorun görülmüyor mu?" düşüncesini dile getirdi.

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