Ahmet Hakan: Erdoğan’ın açıklamasından İmralı da Edirne de memnun değildir

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Edirne’deki en büyük hesabı İmralı’dakine verecek" ifadesine "Arzu ettiğin hesabı kesmesi için İmralı'ndakini çıkarmanın peşindeysen orada duracaksın" diye yanıt vermesini köşesine taşıdı.

Hakan, Erdoğan'ın İmralı açıklamasını gayet normal karşıladığını dile getirerek, "Sonuçta... 'O cephede işler karışık, kendi aralarında liderlik mücadelesi var, hesaplaşmalar olacak' diyordu Erdoğan..." dedi.

Hakan, açıklamayı başka yerlere savuranlar olduğunu, bunlardan birinin de Akşener olduğunu dile getirerek, Akşener'in “Sayın Erdoğan, bu memlekette eğer bir hesap kesilecekse onu Türk yargıcı kesmelidir. Başka oyunlar peşindesin. Seni şimdiden uyarıyorum, eğer arzu ettiğin hesabı kesmesi için İmralı’dakini çıkarmanın peşindeysen orada duracaksın" açıklamasını hatırlattı.

"Akşener’e şu üç şeyi söylemek isterim" diyen Hakan şöyle devam etti:

"Bir: Erdoğan’ın açıklamasını ne İmralı ne de Edirne sizin anladığınız gibi anlamıştır.

İki: Erdoğan’ın açıklamasından ne İmralı memnun kalmıştır ne de Edirne... İkisi de memnun değildir.

Üç: İmralı da Edirne de Erdoğan’ın aslında ne demek istediğini gayet doğru şekilde anlamıştır."

Yazının tamamı için tıklayın.