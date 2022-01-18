Ahmet Hakan: Erdoğan İBB Başkanı'yken tek bir gün bile "Hizmet edeceğim ama engelleniyorum" gerekçesinin arkasına saklanmadı

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mottosunun "Engelliyorlar o yüzden hizmet yapamıyorum" olduğunu söylerken, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın da İBB Başkanlığı döneminde pek çok engelle karşılaştığını ancak bunu öne sürmediğini savundu.

"Eğer bu engelleme iddiaları doğruysa vahim! Gerçekten çok vahim bir durum" diyen Hakan, böyle bir engelleme olmaması gerektiğini dile getirdi.

Erdoğan'ın 1994 yılındaki İBB Başkanlığı döneminden örnek veren Ahmet Hakan, medyanın, bürokrasinin, iş dünyasının Erdoğan'a karşı olduğunu söyleyerek; "Erdoğan, İstanbul’a ne yaptıysa... İşte bu koşullar altında yaptı. Kapanmış kapılara rağmen... Daraltılmış alanlara rağmen... Kısıtlanmış kaynaklara rağmen... Önüne çıkarılan engellere rağmen..." dedi.

Hakan, Erdoğan'ın "Hizmet edeceğim ana engelleniyorum", gerekçesinin "arkasına saklanmadığını" savunurken, "Yaptığı hizmetlerin açılışlarında... 'Biz bütün engellemelere rağmen bunları yapmayı başardık' bile demedi" ifadelerini kullandı.

Hakan, "Ekrem İmamoğlu’nun bugünkü koşulları, Tayyip Erdoğan’ın 1994’teki koşullarından daha mı kötü? Tayyip Erdoğan, bütün engellere rağmen bir şeyler yapmayı başarabildiyse... Ekrem İmamoğlu niye başaramasın?" diye sordu.

Hakan, "Tuttuğunu koparacak denli hizmet hırsıyla dolu olan, İstanbul’a hizmet dendiğinde yırtıcı bir kaplana dönüşen, gece gündüz proje peşinde koşturan, büyük bir aşkla işine odaklanan... Bir belediye başkanını... Hiçbir güç, engelleyemez. Böyle bir belediye başkanı kükremiş sel gibi olur" düşüncesini dile getirdi.

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