Ahmet Hakan: Erdoğan, "giderlerse gitsinler" demeden önce "elimizden geleni yaparız" deseydi...

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yurt dışına beyin göçü yapan doktorlar hakkında söylediği 'giderlerse gitsinler' sözünü köşesine taşıdı.

Hakan, yazısında şunları kaydetti:

"Bu cümlenin hemen öncesinde...

'Biz onların gitmemeleri için elimizden geleni yaparız. Dertlerini dinleriz. Sorunlarını çözmeye çalışırız. Ama buna rağmen gidiyorlarsa keyifleri bilir. Giderlerse giderler' deseydi...

Hatta sonuna da 'Buluruz kendimizi emanet edecek Türk hekimleri' cümlesini ekleseydi...

Bu konuda kendisini eleştirenlerin oranı yüzde 88 oranında azalma gösterirdi."

Erdoğan ne demişti?

Az maaş aldıkları doğrultusunda şikâyet eden doktorları bu devletin yetiştirdiğini söyleyen Erdoğan, "Açık konuşuyorum, açık konuşmayı severim. Varsın gidiyorlarsa gitsinler. Bizler de üniversiteleri yeni, bitiren doktorlarımızı buralarda istihdam ederiz, buralarda onlarla devam ederiz. Gerekirse yurt dışından ülkemize dönmek isteyenleri süratle davet ederiz. Buralar boş kalmaz merak etmeyin. Doktorluk gibi bir aziz mesleği oraya onu dayamak herhalde pek de insani değildir" demişti.