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Ahmet Hakan: Erdoğan Cem Küçük'ü uçağına almamış, Ethem Sancak biletini kesmek üzereymiş

"Biz kimi okuyup eğleneceğiz?"

31 Aralık 2015 10:21

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, son dönemde kendisine yönelik ağır eleştiriler yönelten Star yazarı Cem Küçük hakkında bazı iddiaları gündeme getirdi. "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Cem Küçük'ü uçağına almadığını" öne süren Hakan, Star Medya Grubu'nun patronu Ethem Sancak'ın da yakında Küçük'ün işine son vereceğini iddia etti.

Ahmet Hakan, ironi yaptığı yazısında Ethem Sancak'a seslenerek, "Çok rica ediyorum, yapmayın. Hem siz bu adamın biletini keserseniz... Biz kimi okuyup eğleneceğiz? Ona acımıyorsanız bize acıyın bari" dedi.

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