Ahmet Hakan: Erdoğan az kalsın 'Allah cezanı verecek İbo' diyecekti

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın seçim startını verdiği ilk miting olan İzmir'de türkücü İbrahim Tatlıses'in tepki çeken ifadelerini değerlendirdi. Hakan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın vücut dilinin "Allah cezanı verecek İbo" dediğini yazdı.

4. kez AKP’den milletvekili aday adayı olan Tatlıses, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İzmir mitingine katıldı. Erdoğan’ın davetinin ardından sahneye çıkan Tatlıses, “İdo 2 aylık olmuştu, Erdoğan o zaman belediye başkanıydı. ‘Başkanım bizim evimizin oraya doğalgaz gelmedi, İdo üşüyor’ dedim. Kapattı, 10 dakika sonra döndü ‘yokmuş ama ama ben kendimden vereceğim’ dedi, 2 ay sonra doğalgaz bağlandı ve İdo üşümekten kurtuldu” diyerek Erdoğan’la ilgili bir anısını dinleyicilerle paylaştı.

Ancak Tatlıses’in anlattığı anı ile İdo Tatlıses’in doğum tarihlerinin tutmadığı fark edildi. İbrahim Tatlıses’in oğlu İdo Tatlıses, 15 Şubat 1992 doğumlu. Yani Erdoğan’ın belediye başkanı olduğu 27 Mart 1994 tarihinde, Tatlıses’in oğlu İdo yaklaşık 2 yaşındaydı.

O günü değerlendiren Hürriyet yazarı Hakan şunları söyledi:

İbrahim Tatlıses bu hatırayı anlatırken...

Yanındaki Cumhurbaşkanı Erdoğan’a baktım.

Vücut diliyle aşağı yukarı şöyle diyordu:

- Yahu İbo!

- Beni desteklemen için ortada onca gerekçe varken...- Sen bula bula bunu mu buldun?

- Hay Allah ya!

- Çekil şuradan...

- Allah cezanı verecek.