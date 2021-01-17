Ahmet Hakan: Eleştiriye cevabın yerini sopalarla öldüresiye saldırılar alamaz
"Siyasetin yerini şiddet alamaz"
Selçuk Özdağ - Orhan Uğuroğlu (sağda)
17 Ocak 2021 08:09
Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'ın ve Yeniçağ gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu'nun saldırıya uğramasına ilişkin olarak, "Siyasetin yerini şiddet alamaz... Tartışmanın yerini kaba kuvvet alamaz... Eleştiriye cevabın yerini sopalarla öldüresiye saldırılar alamaz..." yorumunu yaptı.
Hakan yazısında, "Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’a ve gazeteci dostumuz Orhan Uğuroğlu’na geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, her iki saldırıyı da nefretle kınıyorum." ifadesini kullandı.