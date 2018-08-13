Ahmet Hakan: Ekonomide yaşanan bunca buhrana rağmen iktidarı ayakta tutan en önemli etken...

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan yaşanan döviz krizi ve ekonominin kötü gidişatı için yaptığı değerlendirmede iktidarı ayakta tutan etmenin ne olduğunu irdeledi. Hakan, "Ekonomide yaşanan bunca buhrana rağmen, dolardaki bunca artışa rağmen iktidarı ayakta tutan en önemli etken muhalefettir" dedi.

Hakan'ın "İktidarı ayakta tutan en önemli etken" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Herkesin merak ettiği soru şu:

- Ekonomide yaşanan bunca buhrana rağmen...

- Dolardaki bunca artışa rağmen...

- Gelecek için ortaya çıkan bunca karamsarlığa rağmen...

Nasıl oluyor da iktidar, bırakın zor duruma düşmeyi, milleti etrafında kenetlenmeyi başarıyor?

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Bu önemli sorunun cevabını veriyorum:

Çünkü...

Etrafında kenetlenmeye münasip tek bir varlık bile göremeyen millet, kenetlenme ihtiyacını yine bu iktidarla gidermek zorunda kalıyor.

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İşin özü şu:

Bu iktidarı ayakta tutan en önemli etken...

Beceriksiz, çapsız, organize olmaktan aciz, akıllı politikalar üretmeyen, koltuğa yapışıp kalan...

MUHALEFETTİR MUHALEFET.