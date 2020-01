Ahmet Hakan: E hani sandıkla gelen sandıkla gidecekti?

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı (İBB) Kadir Topbaş ve Düzce Belediyesi Başkanı Mehmet Keleş'in istifa etmelerinin ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın isteği üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek de dahil olmak üzere 5 belediye başkanın daha istifa edeceği iddialarını değerlendirdi. Hakan, sandıkla seçilen belediye başkanlarının gelen emirlerle istifa ettirildiğine dikkat çekerek "Şu son 15 yıldır AK Parti cephesinden en fazla işittiğin ilk 10 cümleyi yaz' deseler... Benim aklıma ilk gelen cümlelerden biri şu olur: 'Sandıkla gelen, sandıkla gider' Sanırım artık hep şöyle demek durumunda kalacaklar: 'Sandıkla gelen, istifa et emriyle gider" dedi.

"Haber gönderiyorlar, Kadir Topbaş istifa etsin diye... Kadir Topbaş da istifa ediveriyor. Düzce Belediye Başkanı’na diyorlar ki: 'İstifa et' O da istifa ediyor. Melih Gökçek’e henüz bir haber göndermediler ama... 'Her an haber gönderebiliriz, şakamız yok' diyorlar. Sandıkla gelen, istifa et emriyle gider"

Ahmet Hakan'ın "E hani sandıkla gelen sandıkla gidecekti?" başlığıyla yayımlanan (5 Ekim 2017) ilgili bölümü şöyle:

Haber gönderiyorlar, Kadir Topbaş istifa etsin diye...

Kadir Topbaş da istifa ediveriyor.

*

Düzce Belediye Başkanı’na diyorlar ki: “İstifa et.”

O da istifa ediyor.

*

Melih Gökçek’e henüz bir haber göndermediler ama...

“Her an haber gönderebiliriz, şakamız yok” diyorlar.

*

Dedikodular durmuyor...

Sırada Balıkesir, Bursa, Uşak belediye başkanları varmış istifa ettirilecek.

*

“Şu son 15 yıldır AK Parti cephesinden en fazla işittiğin ilk 10 cümleyi yaz”deseler...

Benim aklıma ilk gelen cümlelerden biri şu olur:

“Sandıkla gelen, sandıkla gider.”

*

Sanırım artık hep şöyle demek durumunda kalacaklar:

“Sandıkla gelen, istifa et emriyle gider.”