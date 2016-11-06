Ahmet Hakan: "Düşmanlarımızı azaltacağız, dostlarımızı artıracağız" derken bunu mu kastediyorlardı?

Binali Yıldırım'ın başbakan olmasının hemen ardından söylediği "Düşmanlarımızı azaltacağız, dostlarımızı çoğaltacağız” sözlerini hatırlatan Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, "İçeride bir tek Devlet Bahçeli... Dışarıda da bir tek İsrail... Dost olarak kazanıldı. Başka? Başkası yok. Bu muydu yani?" dedi.

Ahmet Hakan'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

“Düşmanlarımızı azaltacağız / Dostlarımızı çoğaltacağız” demişlerdi.

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Sonuçta...

- İçeride bir tek Devlet Bahçeli...

- Dışarıda da bir tek İsrail...

Dost olarak kazanıldı.

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Başka?

Başkası yok.

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Bu muydu yani?

CHP, ARTIK...

- Acayip şeyler olurken idare-i maslahat yapılmaz, acayip olunur. CHP, artık çok acayip olmalı.

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- Madem CHP ne yaparsa yapsın sonuçta iktidar yanlıları ağızlarına geleni söylüyorlar, o halde CHP, artık “bana şöyle derler / bana böyle derler” demekten vazgeçmeli.

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- Ortada freni patlamış bir kamyon varsa... CHP, artık ortada freni patlamış bir kamyon varmış gibi davranmalı.