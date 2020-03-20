Ahmet Hakan: Dua etmek bilime aykırı mı?

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genl Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni tip Koronavirüs'e (Kovid-19) ilişkin "Sabır ve dua ile bu süreci aşacağımıza inanıyorum" sözlerini bugünkü köşesine taşıdı. Hakan, "Eğer bilimi şaşmaz bir rehber kabul ederek davranırsan 'Bilim' ve 'dua' arasında zerre kadar bir çelişki olmaz." görüşünü savundu.

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Hakan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada 'dua' dedi ya... Hemen başladı o kadim din-bilim çatıştırması. Her şeyi çatıştırarak rahat etmek gibi bir özelliğimiz olmasa aslında meselenin çözümü gayet basit" düşüncesini dile getirdi.

Hakan yazısında şunları kaydetti: