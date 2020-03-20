Ahmet Hakan: Dua etmek bilime aykırı mı?

Eğer bilimin gerektirdiği her türlü önlemi alırsan...
Eğer bilim insanlarından bir kurul oluşturursan...
Eğer bilim insanlarından oluşturduğun kurulun önerilerine uyarsan...
Eğer bilimsel yöntemlerden asla şaşmazsan...
Eğer bilimi şaşmaz bir rehber kabul ederek davranırsan...
Ve tüm bunları yaptıktan sonra da...
Allah’a dua edersen...
“Bilim” ve “dua” arasında zerre kadar bir çelişki olmaz.
Böyle bir durumda...
“Bilim” ve “dua” birbirinin düşmanı değil, birbirinin tamamlayıcısı olur.*
Ben bu kadar basit bir hakikati yazıyor olmaktan hicap duyarken... Bunu yazmayı bile ihtiyaç haline getirenler ne hissediyorlar acaba?
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