Ahmet Hakan: Diyanet'in cemaatle namaz kararıyla dinde reform mu yapılmış oldu?

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yeni tip Koronavirüs'e (Kovid-19) karşı aldığı önlemler kapsamında cuma namazı başta olmak üzere vakit namazlarında da cemaatle namaza ara vermesini bugünkü köşesinde yorumladı. Hakan, "Bu kadar tereddüde, bu kadar çekingenliğe, bu kadar gecikmeye falan hiç gerek yoktu. Dinde var olduğu bilinen hüküm, hemen uygulamaya konulmalıydı." düşüncesini dile getirdi.

Hakan, "Bu kararla birlikte Diyanet İşleri Başkanı’nın cuma hutbesinde karşısındaki kalabalık cemaate... 'Kalabalık ortamlardan uzak durmaya gayret edelim' demesindeki mantıksızlık da aşılmış oldu.Bazı tipler... Daha düne kadar... 'Cuma namazına ara verilmeli, camilerde cemaatle namaz kılınmamalı' falan diye öneride bulunanları... Neredeyse 'İslam düşmanı' ilan edecek durumdaydılar. Bugün alınan kararla birlikte acaba bir yüz kızarması yaşamışlar mıdır? Sanmıyorum. Hiç sanmıyorum." görüşünü savundu.

Hakan, "Bazı tipler ise... 'Barlara, gece kulüplerine falan gelince anında kapatma... Cami söz konusu olunca sıfır önlem' falan diye zehirlerini ortalığa saçıyorlardı. Bunlar ne yaptılar peki? Ne yapacaklar? Alınan kararı beğenmeyip... 'Ama camiler açık olacakmış... Ama bireysel namaz kılmak serbest olacakmış...' diye velveleye devam ederek iflah olmalarının imkânsız olduğunu kanıtlamış oldular. Aklı başında olanlar ise...Kararı olumlu karşıladı. Eleştirdikleri tek yön ise kararın geç alınmasaydı." ifadesini kullandı.

Hakan yazısında şunları kaydetti:

Peki alınan bu karar, “dinde reform” olarak yorumlanabilir mi?

Hemen söyleyeyim:

Reform meform değildir bu!

Çünkü konunun uzmanları, günlerdir açıklıyorlar.

Ayet söylüyorlar, hadis söylüyorlar.

Diyorlar ki:

“İslam’a göre bu tür durumlarda bu tür kararlar alınabilir.”

Şu kadarını söyleyeyim:

Bu kadar tereddüde, bu kadar çekingenliğe, bu kadar gecikmeye falan hiç gerek yoktu.

Dinde var olduğu bilinen hüküm, hemen uygulamaya konulmalıydı.

Neyse...

Geç de olsa doğru bir karar verildi sonunda.

Buna da şükür.

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