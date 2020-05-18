Ahmet Hakan: 'Din ticareti' deyip duruyoruz ama Atatürk ticaretinin kârlılık oranı galiba daha yüksek

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil ve gazeteci Can Dündar'ın evlerine göndermede bulunarak, "Bodrum’daki villaları, İzmir’deki çiftlikleri falan gördünüz mü? Yıllardır 'din ticareti' deyip duruyoruz ama Atatürk ticaretinin kârlılık oranı galiba daha yüksek." düşüncesini dile getirdi.

Hakan, "Üstelik Atatürk ticareti yaptıkları için... Ne utanıyorlar. Ne de utandırılıyorlar. Bırakın utanmayı, utandırılmayı falan 'Helal olsun koçuma' çekiliyor. 'Yarasın' deniliyor. 'Daha büyüğüne layık' diye gaz veriliyor. 'Bütün Bodrum onun olsun' diyenler bile çıkıyor. Cübbeli’nin müritleri bile bu denli mürit değildir yani... Bir de şöyle bir şey var: Öyle bir ticaret ki Atatürk ticareti... Atatürk’ün kazancı bile Atatürk tüccarlarının kazancının yanında, gayet mütevazı bir apartman dairesi gibi kalır." ifadesini kullandı.

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