Ahmet Hakan: Demirtaş’ın ayrı parti kurması, eşyanın tabiatına aykırı

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, üç yılı aşkın süredir Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın yeni parti kuracağı iddialarına ilişkin, “ Demirtaş’ın ayrı parti kurması, eşyanın tabiatına aykırı” görüşünü savundu.

Hakan, "Selahattin Demirtaş’ın ayrı bir parti kurması Kürt siyasi hareketinin temel yapısı açısından mümkün değil. Öcalan’ın hareket üzerindeki mutlak rolü bakımından imkânsız. Demirtaş’ın inisiyatif sahibi olmaması nedeniyle çok zor. Kandil/İmralı/HDP denkleminde boşluk olmaması nedeniyle hayal. Yani demem o ki... Demirtaş’ın ayrı parti kurması, eşyanın tabiatına aykırı." düşüncesini dile getirdi.

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Ne olmuştu?

Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, Demirtaş'ın yeni bir sol parti kuracağını iddia etmişti.

TIKLAYIN | Sabah yazarı Övür: Demirtaş sol parti kuruyor