Ahmet Hakan, "Demirören Medya'da Koronavirüs çıktı" haberlerine tepki gösterdi: Siz niye kendinize bakmıyorsunuz?

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bağlı bulunduğu Demirören Medya'da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) teşhisi yapılan kişiler olduğu haberlerine bugünkü köşesinde tepki gösterdi. Hakan, "Sizin derdiniz ne kardeşim? Niye siz kendinize bakmıyorsunuz? Niye kendi işlerinize yoğunlaşamıyorsunuz? Niye gözlerinizi faltaşı gibi açıp Demirören Medya’yı dikizliyorsunuz?" ifadesini kullandı.

Hakan, "Rakip gazetelere bakıyoruz. 'Demirören Medya’da şöyle oldu, böyle oldu...' diye aslı astarı olmayan haberler yapıyorlar. Ciddi falan diye düşündüğümüz medya sitelerine bakıyoruz. 'Demirören Medya’da şöyle oldu, böyle oldu...' diye baştan sona fasarya haberler yapıyorlar. İşleri güçleri Demirören Medya! En son korona vakası çıktı. Bunlar yine aynı havadalar." düşüncesini dile getirdi.

Hakan yazısında şunları kaydetti:

Sanki korona bir tek Demirören Medya’nın sorunuymuş gibi... Sadece ve sadece bizim neleri yapıp neleri yapmadığımızı denetliyorlar. Sanki kendileri medya falan değil de medya zabıtası. Güya kurum içi yazışmalarımızı “ele geçirmişler”, oradan cımbızladıkları cümleleri haber diye yayınlıyorlar.

Sen ne yapıyorsun onu söylesene kardeşim! Sen nereden çalışıyorsun bir deyiversene hele! Senin işyerinde durum nedir ondan söz etsene! Yahu sen kendine baksana!



Bin kere söyledim, bir daha söylüyorum:

En baştan ama ta en baştan beri çalışanlarının sağlığı konusunda en çok titizlenen kurum Demirören Medya oldu.



Dikkat edin:

Medya kurumu demiyorum, kurum diyorum kurum.



Türkiye’deki hiçbir firma henüz evden çalışma sistemine geçmemişken biz geçtik. Elinizdeki şu gazeteyi günlerdir bütünüyle evlerimizde hazırlıyoruz. Demirören Medya’ya bağlı tüm gazetelerde durum bu...



Bina girişlerinde ve çıkışlarında ateş ölçmek kimsenin aklının ucundan bile geçmiyorken... Bizim binalarımızın tüm giriş ve çıkışlarında ödünsüz bir ateş ölçme uygulaması başlatıldı. Bu uygulama hâlâ sürüyor.



Teknik olarak evlerden yürütülemeyecek işler yapan arkadaşlarımızın sayısı en aza indirildi. İşyerlerimizde, ofislerimizde, stüdyolarımızda her türlü önlem alındı. Her köşemiz dezenfektanlarla dolduruldu.



En üst düzeyden en alt düzeye en küçük bir sorun yaşayan çalışanımız için başta Demirören Ailesi olmak üzere hepimiz harekete geçiyoruz. Yapılması gereken her şeyi eksiksiz yapıyoruz.



Sizin derdiniz ne kardeşim?

Niye siz kendinize bakmıyorsunuz?

Niye kendi işlerinize yoğunlaşamıyorsunuz?

Niye gözlerinizi faltaşı gibi açıp Demirören Medya’yı dikizliyorsunuz?



Şu zorlu günlerde bir de bu tür haset kaynaklı fesatlıklarla uğraşmak zorunda kaldığımız için.

Kafamın tası biraz attı, n’olur kusura bakmayın.