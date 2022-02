Ahmet Hakan: Dehşet yaratan Pitbull değildir, asıl can alan onu sorumsuzca sokaklara salanlardır

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Gaziantep’te Pitbull cinsi bir köpeğin 4 yaşındaki Asiye Ateş’e saldırmasının ardından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Sahipsiz hayvanların yerinin sokaklar değil barınaklar” ifadesiyle başlayan Pitbull tartışmasıyla ilgili olarak, “Dehşet yaratan Pitbull değildir” dedi.

Hakan bugünkü yazısının “Pitbull savunması” başlıklı bölümünde şunları kaydetti:

“Dehşet yaratan, tehlike arz eden, can yakan, can alan... Pitbull değildir. Asıl dehşet yaratan, asıl tehlike arz eden, asıl can yakan, asıl can alan... Pitbull’unu sorumsuzca sokaklara salanlardır.”

