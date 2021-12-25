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Ahmet Hakan: Dehşet yaratan Pitbull değildir, asıl can alan onu sorumsuzca sokaklara salanlardır

25 Aralık 2021 08:24

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Gaziantep’te Pitbull cinsi bir köpeğin 4 yaşındaki Asiye Ateş’e saldırmasının ardından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Sahipsiz hayvanların yerinin sokaklar değil barınaklar” ifadesiyle başlayan Pitbull tartışmasıyla ilgili olarak, “Dehşet yaratan Pitbull değildir” dedi.

Hakan bugünkü yazısının “Pitbull savunması” başlıklı bölümünde şunları kaydetti:

“Dehşet yaratan, tehlike arz eden, can yakan, can alan... Pitbull değildir. Asıl dehşet yaratan, asıl tehlike arz eden, asıl can yakan, asıl can alan... Pitbull’unu sorumsuzca sokaklara salanlardır.”

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Gaziantep’te Pitbull cinsi bir köpeğin 4 yaşındaki Asiye Ateş’e saldırmasının ardından başlayan tartışmalara Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılmış, “Öncelikle sahipsiz hayvanların yerinin sokaklar değil barınaklar olduğunu unutmamalıyız" demişti. Erdoğan’ın söz konusu açıklamasına hayvanseverler tarafından eleştirilmişti.

Erdoğan'ın açıklamaları için tıklayın.
PitbullAsiye AteşRecep Tayyip Erdoğan
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