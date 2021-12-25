Ahmet Hakan: Dehşet yaratan Pitbull değildir, asıl can alan onu sorumsuzca sokaklara salanlardır

Gaziantep’te Pitbull cinsi bir köpeğin 4 yaşındaki Asiye Ateş’e saldırmasının ardından başlayan tartışmalara Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılmış, “Öncelikle sahipsiz hayvanların yerinin sokaklar değil barınaklar olduğunu unutmamalıyız" demişti. Erdoğan’ın söz konusu açıklamasına hayvanseverler tarafından eleştirilmişti. Erdoğan'ın açıklamaları için tıklayın.