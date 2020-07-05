Ahmet Hakan: Davutoğlu, Erdoğan’a öyle bir verdi veriştirdi ki Kemal Kılıçdaroğlu bile bu kadar verip veriştirmemiştir

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, AKP'den istifa ederek Gelecek Partisi'ni kuran eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sert sözlerle yüklendiğini belirtti. Hakan, "Davutoğlu, dün basın toplantısında Erdoğan’a öyle bir verdi veriştirdi ki Kemal Kılıçdaroğlu bile bu kadar verip veriştirmemiştir" düşüncesini dile getirdi.

Hakan, "Ahmet Davutoğlu, başbakanlık görevini bırakırken şunları söylemişti: 'Cumhurbaşkanımızla son nefesime kadar vefa ilişkisini sürdüreceğim. Hiç kimse benim ağzımdan, benim dilimden, benim zihnimden Cumhurbaşkanımız aleyhine tek bir söz duymadı, duymayacak.' Bu sözleri duyduğumda... 'Breh! Breh! Breh' demiştim. Ardından da eklemiştim: 'Adama bak ya! Makamını bırakırken bile çok büyük bir sadakat yemini ediyor. Vay vay vay! Aziz falan mı bu adam? Nefsini ayaklar altına almak olur da bu kadar mı olur?” görüşünü savundu.

Hakan, "Fakat heyhat! Bırak ağzını, bırak dilini... Zihnini bile 'Erdoğan aleyhinde' çalıştırmayacağına dair büyük ama çok büyük söz veren Ahmet Davutoğlu, dün partisinin toplantısında Erdoğan’a öyle bir verdi veriştirdi ki Kemal Kılıçdaroğlu bile bu kadar verip veriştirmemiştir. Erdoğan’ı zorbalıkla, baskıyla, gaddarlıkla Şehir Üniversitesi’ni kapatmakla suçladı. Erdoğan’ı hedef tahtasına koydu. En sonunda da tam üç kez 'Erdoğan’a boyun eğmeyeceğiz' diye ortalığı inletti. 'Zihnimden bile Erdoğan aleyhine tek bir şey geçirmeyeceğim' diye söz vermiş olan Ahmet Davutoğlu’nun Boyun eğmeyeceğine dair verdiği söze kim inanır? Hayır, hayır, hayır. Kadir İnanır esprisinin hiç sırası değil." ifadesini kullandı.

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