Ahmet Hakan’dan yeni AKP İstanbul İl Başkanı’na tavsiyeler: İktidar partisinin değil muhalefet partisinin il başkanı olarak davranırsanız başarılı olma ihtimaliniz var

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, AKP’nin yeni İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe’ye bugünkü yazısında bazı ‘tavsiye’lerde bulundu.

Hakan, yazısının “Ak Parti’nin yeni İstanbul il başkanına tavsiyeler” başlıklı bölümünde şunları kaydetti:

“İktidar partisinin değil muhalefet partisinin il başkanı olarak davranırsanız; İl binasını terk edip kapı kapı dolaşmaya başlarsanız; profesyonel siyasetçilikten amatör siyasetçiliğe geçerseniz; paranın ve iktidarın gücünü değil gönüllerin gücünü kullanırsanız; İmamoğlu’na karşı ‘doğruya doğru/eğriye eğri’ diyen bir yaklaşım geliştirirseniz; yeni bir hikâye, yeni bir aşk, yeni bir dil tutturursanız başarılı olma ihtimaliniz var. Yoksa mümkün değil.”

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