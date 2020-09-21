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Ahmet Hakan'dan, "Türkiye’de 2 bin silahlı selefi derneği var" diyen Cübbeli Ahmet çağrısı: Savcıların harekete geçmesi lazım

21 Eylül 2020 07:39

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugünkü yazısında, "Türkiye’de 2 bin selefi derneği var. Şahıslar pompalı pompalı. İç savaşa hazırlanıyorlar" diyen Cübbeli Ahmet'in savcılık tarafından dinlenmesi gerektiğini söyledi.

Cübbeli'nin, "Türkiye’de 2 bin selefi derneği var. Şahıslar pompalı pompalı. İç savaşa hazırlanıyorlar. Özellikle Batman, Adıyaman taraflarında çok selefi akım var. Bu silahlanmayı durdurun. Yarın bu işin önünü alamayız. Birisi ‘Şeyhim’ diye cihat ilan edecek, öbürü ‘Mehdiyim’ diyecek. Birbirini öldürür bu Müslüman millet. Asker bunları vurmak zorunda kalacak. Mutlaka kontrol edilmesi lazım" sözlerini hatırlatan Hakan, şunları kaydetti:

"Şimdi de Saygı Öztürk’e konuşmuş Cübbeli ve sözlerinin arkasında olduğunu söylemiş. Savcıların harekete geçmesi lazım, bir. Cübbeli’ye “Ver bakalım elindeki bilgileri” denmesi lazım, iki. Bunun burada bırakılmaması lazım, üç."

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