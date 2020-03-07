Ahmet Hakan'dan 'Odatv' yorumu: Gazetecilik adına yapılan iş pek tasvip edilmese de gazetecilerin tutuklanması çok aşırı bir önlem

Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu, Yazı İşleri Müdürü Barış Pehlivan ile muhabir Hülya Kılınç'ın Libya'da şehit düşen istihbarat görevlisi subayın ve ailesinin kimliğini deşifre ettiği gerekçesiyle tutuklanmasını, "Çok aşırı önlem" olarak yorumladı.

"Konu son derece hassas olsa da, suçlamalar ciddi olsa da, gazetecilik adına yapılan iş pek de tasvip edilecek bir iş olmasa da gazetecilerin tutuklanmasını, haber sitelerinin kapatılmasını çok aşırı önlemler olarak görüyorum" diyen Hakan, "Tutuksuz yargılama seçeneğinin ısrarla devreye sokulmamasından ve işin haber sitesi kapatmaya kadar vardırılmasından rahatsızlık duyuyorum" görüşünü ifade etti.

'Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'nun 27. maddesini ihlal ettikleri gerekçesiyle tutuklanan Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu, Genel Yayın Yönetmeni, Barış Pehlivan ile muhabir Hülya Kılınç'ın tutuklanmasının ardından, Yeniçağ gazetesi yazarı Murat Ağırel, Yeni Yaşam gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ferhat Çelik ve Yazı İşleri Müdürü Aydın Keser'in de ifadesine başvurduktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Yazının tamamını okumak için tıklayın.