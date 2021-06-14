Ahmet Hakan'dan o habere sert tepki: Artık hiç kimsede “Atıyoruz bari usturuplu atalım” kaygısı yok

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Çankırı’da oğluna Recep Tayyip ismini veren adamın bu ismi değiştirmek istediği ve nüfus müdürlüğündeki görevlinin, “Bunu yapamam, beni sürerler” dediği yönündeki haberlere tepki gösterdi.

CHP’nin raporu olduğunu belirttiği söz konusu haberi manşetine taşıyan gazeteleri sert bir dille eleştiren Hakan, şunları kaydetti:

"İki gazete de 'CHP raporunda yazıyorsa doğrudur' diyerek... Atmışlar dokuz sütuna manşeti. Fakat üzerinde hiç düşünmedikleri bir husus var: İsim değiştirmek için nüfus müdürlüğüne başvurulmaz, mahkemeye başvurulur. Dolayısıyla... Nüfus müdürlüğündeki bir görevlinin 'Yapamam, beni sürerler' demesine, teknik olarak imkân da yoktur, ihtimal de yoktur. İnsan 'Atıyoruz, bari sunturlu atalım' falan der, değil mi? Dememişler!

Ne CHP’li heyet böyle bir şey demiş. Ne de olayı manşetlere çeken gazeteler. Peki ama niye? Neden usturuplu atmak gibi bir kaygıları yok bunların?

Çünkü onlar da bal gibi biliyorlar ki... Karşılarında bu palavrayı satın almaya hazır bir kitle var. Siyasi cepheleşmenin vardığı vahim boyut, maalesef Türkiye’nin iki kanadını da kör ve sağır etmiş durumda. Bir taraf... “Hükümetin aleyhine olsun da isterse yalan olsun” havasında iştahla satın alıyor palavrayı...

Öbür taraf da... 'Muhalefetin aleyhine olsun da isterse yalan olsun' havasında. Türkiye, işte bu durumda olduğu için... Hiç kimse... 'Atıyoruz, bari biraz usturuplu atalım' diye en ufak bir kaygı bile duymuyor artık. Atıyorlar, sallıyorlar, manşetlere çekiyorlar. Sıfır kaygıyla. Size bir şey söyleyeyim mi? Ben, 'Atıyoruz, bari biraz usturuplu atalım' denilen dönemleri deliler gibi özledim."

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