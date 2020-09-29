Ahmet Hakan'dan Kim Kardashian'a: Sen kimsin? 

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Ermeni asıllı ABD'li reality show yıldızı Kim Kardashian'ın Azerbaycan ve Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'da tırmanan gerilim üzerine yaptığı, “Bakü'ye çağrı yaparak saldırgan güç kullanımını durdurulmalı, ABD'nin Azerbaycan'a Ermenilere karşı kullanılan askeri yardımı kesilmeli ve Türkiye, Bakü'ye silah ve savaşçı göndermeyi durdurması için uyarılmalı" açıklamasını eleştirdi.

Hakan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sinirlendiğinde yaptığı en meşhur çıkış şöyledir: 'Sen kimsin?' 'Dünyanın en büyük lüzumsuzluk ünlüsü' diye nitelendirilebilecek Kim Kardashian adlı şahsın, meseleden zerre kadar haberi olmadığı halde... Sosyal medya hesabından Azerbaycan ve Türkiye karşıtı mesajlar yayınlamasına karşı verilebilecek en güzel tepki.. 'Sen kimsin?' tepkisidir. Adı 'Kim' olan birine 'Sen kimsin' demenin dayanılmaz tadını tatmak az şey değildir hani." ifadesini kullandı.

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TIKLAYIN | Kim Kardashian'dan Dağlık Karabağ yorumu: Türkiye, Azerbaycan'a silah ve savaşçı göndermemesi konusunda uyarılmalı