Ahmet Hakan’dan “Kılıçdaroğlu’nun MEB ziyareti” yorumu: Amaç görüşme değil, tabana mesaj; diyalog kurmak değil, gösteri

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Merkez Bankası ve Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ardından Milli Eğitim Bakanlığı’na gitmesini değerlendirdiği bugünkü yazısında, “Bir kıvam kaçması, bir zorlama, bir tadında bırakmama durumu vardı” diye değerlendirdi. Hakan, “Amaç görüşme değil, tabana mesaj; diyalog kurmak değil, gösteri” dedi.

“Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, diyaloğa kapalı bir bakan değil ki. Mesele bilgi almaksa... Mesele soru sormaksa... Mesele anlamaya çalışmaksa Kılıçdaroğlu / Bakan Özer görüşmesi, tabii ki gerçekleşebilirdi. Ama Kılıçdaroğlu’nun amacı kendi tabanına, ‘Kılıçdaroğlu amma da sert muhalefet yapıyor, cumhurbaşkanı adayımız o olmalı’ dedirtmek. Yani amaç görüşme değil, tabana mesaj. Yani amaç diyalog kurmak değil, gösteri” diyen Hakan şöyle yazdı.

“Durum tam da buyken... ‘Kemal Kılıçdaroğlu gelecek’ diye Milli Eğitim Bakanlığı’nın kapısına kilit asmak, Kılıçdaroğlu’nun gösteri amacına şahane bir görsel malzeme sunmaktan başka bir işe yaramadı. Bu kilit asma işi, kimin aklıysa ya bir kasıt var ya da bir ahmaklık.”

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