T24 LogoT24 Logo
Medya

Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı: Şu anlamsız yasağı lütfen sonlandırın

"Bizim CHP'ye karşı bir ön yargımız yok, bir tutumumuz yok"

07 Aralık 2020 23:32

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, CHP'nin CNN Türk'e uyguladığı boykotu sonlandırması için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulundu. Hakan, "Bizim CHP'ye karşı bir ön yargımız yok, bir tutumumuz yok. Şu anlamsız yasağı lütfen sonlandırın Sayın Genel Başkan'' dedi.

ETİKETLER

Ahmet HakanAhmet Hakan CHPCHPCHP CNN TürkCNN TürkCNN Türk boykotCHP boykot
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24