Ahmet Hakan'dan İstanbul Barosu’na: "Ölüm orucu” adı verilen adı batasıca eyleme böyle bir davranışla bir nevi meşruiyet kazandırmasını aklım almıyor

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, adil yargılanma talebiyle yaptığı ölüm orucunun 238. gününde hayatını kaybeden Avukat Ebru Timtik'in posterini asan İstanbul Barosu'nu eleştirdi. "İstanbul Barosu’nun 'ölüm orucu' adı verilen adı batasıca eyleme böyle bir davranışla bir nevi meşruiyet kazandırmasını aklım almıyor" diyen Hakan, "İstanbul Barosu ne yapmaya çalışıyor?" diye sordu.

Hakan, şunları kaydetti:

Barona kayıtlı olan avukatın yeniden yaşama dönmesi için çabalarsın... Barona kayıtlı olan avukata “Bu eyleminden vazgeç” diye çağrıda bulunursun... “Avukatımız ölmesin” diye her türlü yolu denersin... Yetkilileri duyarlı olmaya ve adım atmaya çağırırsın...

Bunların hepsi tamam. Ki ben de “Ölmesin, yaşasın” diye iki kez yazı yazdım. Ama hayatına kendi elleriyle kıymış, bu şekilde güya eylem yapmış bir avukatın posterini, baro duvarında dalgalandıramazsın. Çünkü bu yaptığınla... “Kendini öldürme” denilen gayri insani ve hayat düşmanı eylemi kutsamış ve özendirmiş olursun. Ebru Timtik için yapılan cenaze töreninden gelen görüntüleri de izledim dün.

Tam bir DHKP-C gösterisiydi...

Örgütsel sloganlarla, marşlarla “kendini öldürmek” kutsanıyordu...

“Kendini bilerek ve isteyerek öldürme” davranışına destansı bir anlam yükleniyordu.

Hadi diyelim ki bu örgüt, bu tür ölümlerden kendine bir yol açmaya çalışıyor. Peki İstanbul Barosu’na ne oluyor?İstanbul Barosu ne yapmaya çalışıyor? Yoksa İstanbul Barosu... “Çoklu baro teklifi, aslında acayip haklı bir teklifti” falan demeye mi çalışıyor? Nedir?

Yazının tamamını okumak için tıklayın.