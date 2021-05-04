Ahmet Hakan'dan Hürriyet'in israf haberine gelen eleştirilere tepki: Hakikaten de basın belada

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, gazetenin muhabiri Emre Eser'in çöp toplayıcılığını deneyimlediği ve "israfın çok büyük olduğunu" yazdığı habere gelen tepkiler üzerine kaleme aldığı köşe yazısında, "Hakikaten de 'basın belada'" dedi.

Hakan, yazısında "Temizlik işçilerinin nasıl çalıştığından ne kadar kazandığına, çöp toplama tekniğinin değişiminden ‘Çöpçüler Kralı’ filmine kadar birçok ilginç unsurun yer aldığı bu izlenim yazısında... Türkiye’nin ve hatta dünyanın değişmez gündemi israfa da değinmişti Emre. Zengin semtlerde de rastlamıştı israfa, yoksul mahallelerde de. İkisinin arasındaki farka işaret etmeyi de ihmal etmeyerek. Emre’nin izlenimlerinden yola çıkarak attık 'israf' manşetimizi. Ama ne oldu? Şu oldu: Art niyetli bir kesim, her zaman olduğu gibi sayılarıyla hiç de mütenasip olmayan oranda büyük bir gürültü kopardı" dedi.

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Hakan, şöyle devam etti:

Güya biz... 'Yoksulluk yok, israf var' demeye getiriyormuşuz! Böyle art niyetli, böyle önyargılı, böyle haksız bir yaklaşım... Ancak ve ancak politik çekişmelerin ve cepheleşmelerin esiri olmuş zihinlerden çıkabilir. Al işte! Bu yaptıklarıyla... Yazmaya bile gerek olmayan şeyleri yazdırıyorlar bize: İsraf haberi yapmak, yoksulluk yok demek değildir. Hem yoksulluk hem de israf olur. İsraf ve yoksulluk Türkiye’nin değişmez gündemleridir. Öyle bir devirde gazetecilik yapıyoruz ki bin türlü niyet okuyuculuğun milyon türlü açık arayıcılığın zirilyon türlü önyargının cenderesine alınmış gibiyiz. Hakikaten de 'basın belada'.

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