Ahmet Hakan'dan Fatih Erbakan'a: Neyin peşindesiniz, sapıklara alan açma çabasından vazgeçin!

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Yeniden Refah Partisi Başkanı Fatih Erbakan’ın “15 yaşında biri cinsel olgunluğa eriştiğine göre (evlenmek için) rızası geçerlidir” sözlerine tepki gösterdi. Hakan, "Yeter artık! Sapıklara alan açma çabasından vazgeçin! Rahat bırakın çocuklarımızı. Amacınız nedir? Neyin peşindesiniz?" düşüncesini dile getirdi.

Hakan, "Görmüyor musunuz? Yasal olarak bir 'yetişkinlik sınırı' konmazsa... Küçücük kız çocuklarına musallat olmaya meraklı tonla sapığa gün doğacak! Büyük bir istismar alanı ortaya çıkacak! Yeter artık! Sapıklara böyle bir alan açma çabasından vazgeçin! Farkında değil misiniz? Eski dönemlerde hem biyolojik olarak hem de psikolojik olarak erken olgunlaşan kızlar ve erkekler, günümüz dünyasında özellikle psikolojik olarak 'çocukluk' dediğimiz kategoriden çok daha geç çıkıyorlar. Günümüzün sosyal ve kültürel ortamının apaçık realitesidir bu. Bu realiteyi fark edin artık. Ve rahat bırakın çocuklarımızı.Ne istiyorsunuz?" görüşünü savundu.

Hakan, "Neden '14 yaş da 14 yaş' diye niye tutturuyorsunuz? Amacınız nedir? Neden bunu sanki Türkiye’nin en temel sorunuymuş gibi dilinize doluyorsunuz? Kız çocukları 14-15 yaşında 'çocuk' kabul edilince dünya başınıza mı yıkılıyor? 'Çocuk gelinler' olgusunun yaşanmamasının size nasıl bir zararı oluyor? Ne diye bunu mesele ediyorsunuz? Derdiniz nedir sizin? Neyin peşindesiniz? Yasaya aykırı olmasına rağmen erken yaşta evlenmiş ve çoluk çocuk sahibi olmuş kadınların, “Eşim sırf bu yüzden hapiste... Çoluk çocuğumla ortada kaldım... Eşim serbest kalsın” şeklindeki taleplerine bir çözüm aramaya çalışmak başka bir şey... 14-15 yaşındaki kız çocuklarının evlenebileceğini savunmak başka bir şey..." ifadesini kullandı.

Hakan yazısında şunları kaydetti:

"Bu ikisi arasında bile ayrım yapmıyorsunuz. Amacınız nedir sizin? Yetişkinlik sınırı... Muhakkak olacak! Çocukluk kategorisi... Muhakkak olacak! Çocuğa yan gözle bakmanın cezası... Muhakkak olacak! Başka türlüsü de olmayacak. Bunun nesini anlamıyorsunuz?"

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