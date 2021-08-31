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Ahmet Hakan'dan Diyanet İşleri Başkanlığı'na: Ya 30 Ağustos konulu hutbe okutmayın ya da okuttuğunuz hutbede Atatürk’e yer verin

"Ret, inkâr ve hakkaniyetsizlik politikası son bulsun!"

31 Ağustos 2021 08:21

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Diyanet İşleri Başkanlığı'na, "Bir sonraki 30 Ağustos’ta ya 30 Ağustos konulu hutbe okutmayın ya da okuttuğunuz hutbede Atatürk’e yer verin" diye seslendi. 

Hakan yazısında, "Çünkü Atatürksüz 30 Ağustos Alparslansız Malazgirt gibidir. Osman Beysiz Osmanlı gibidir. Fatihsiz İstanbul gibidir. Mimar Sinansız Süleymaniye gibidir. Kısacası... Son dönemde 30 Ağustos hutbelerinde ortaya çıkan ret, inkâr ve hakkaniyetsizlik politikası son bulsun!" düşüncesini dile getirdi.

 

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın YönetmeniAhmet HakanDiyanet İşleri Başkanlığı30 AğustosAtatürkhutbe
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