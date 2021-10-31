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Ahmet Hakan'dan Diyanet'e: Atatürksüz Cumhuriyet’ten söz etmek tarihte eşi benzeri görülmemiş bir inkârcılıktır

"Anlaşıldı, inadınız inat"

31 Ekim 2021 07:28

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'ndaki cuma hutbesinden Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün ismine yine yer vermemesine tepki gösterdi. Hakan, "Atatürksüz Cumhuriyet’ten söz etmek tarihte eşi benzeri görülmemiş bir inkârcılıktır" düşüncesini dile getirdi.

Hakan yazısında, "Anlaşıldı.  İnadınız inat. Hutbelerde Atatürk’ü anmayacaksınız. O zaman 29 Ekim’deki hutbelerde Cumhuriyet Bayramı’ndan, 30 Ağustos’taki hutbelerde Zafer Bayramı’ndan söz etmeyin.*Çünkü Atatürksüz Cumhuriyet’ten söz etmek, Atatürksüz Zafer Bayramı’ndan söz etmek, tarihte eşi benzeri görülmemiş bir inkârcılıktır. İnkârcılık ise çok büyük günahtır." ifadesini kullandı. 

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın YönetmeniAhmet HakanAtatürkhutbe
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