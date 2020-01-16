Ahmet Hakan'dan Demirtaş savunması: Manzara-i umumiye değişti

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugünkü yazısında 5 Kasım 2016'dan bu yana cezaevinde olan, önceki dönem HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın "tarihin kendisine ikram ettiği, 'geleceğin lideri olma' şansını elinin tersiyle ittiğini yazdı.

7 Haziran 2015 genel seçimlerin ardından PKK'nın cinayetler işlemeye başladığını ve Demirtaş'ın, “Artık kan yok”, “Katliam varsa yollarımız ayrılır” diyemediğini ifade eden Hakan, manzara-i umumiyenin değiştiğini yazdı.

"Dağlara karşı meydan okuması, tabii ki zordu. PKK’ya kafa tutması, tabii ki yürek isterdi. Bir anda kestirip atması, tabii ki acayip riskliydi. Bölgenin kendine özgü koşullarını hiçe sayması, tabii ki tehlikeliydi. İyi ama liderlik işte tam da böylesine zorlu anlarda ortaya çıkmaz mı? Selahattin Demirtaş işte bu şekilde lider olma fırsatını kaçırdı maalesef" diyen Hakan, şunları kaydetti:

"Bu hikâye keşke böyle bitmeseydi. Ve Selahattin Demirtaş, ekranlarda “Şu karşı yaylada göç katar katar/Bir güzel sevdası serimde tüter/Bu ayrılık bana ölümden beter/Geçti dost kervanı eyleme beni” diye türküler söylemeye devam etseydi."

Hakan'ın, "Demirtaş saz çalarken manzara-i umumiye nasıldı" başlığıyla yayımlanan yazısının tamamını okumak için tıklayın.