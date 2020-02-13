Ahmet Hakan’dan CHP’li milletvekiline boykot şakası: Bizi izlemek size yasak, ihbar ederim ha!

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, CNN Türk’te sunduğu Tarafsız Bölge programında CHP’li bir milletvekiline ‘boykot’ şakası yaptığını yazdı.

Hakan, programdaki bir tartışmayla ilgili CHP’li milletvekilinin WhatsApp üzerinden konuyla ilgili bir görüşünü ilettiğini yazdığını belirtti. Hakan, “Programdayım falan demeden hemen hızla şu mesajı yazıp gönderdim CHP’li milletvekiline: 'Boykot var... Alooo! Size yasak bizi izlemek... İhbar ederim ha!!!! Adı bende saklı CHP milletvekili, bir 'gülücük işareti'yle hızla uzaklaştı WhatsApp’tan." ifadesini kullandı.

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TIKLAYIN | CHP, CNN Türk'ü boykot kararını açıkladı

Ne olmuştu?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, CHP'nin CNN Türk'e karşı boykot kararı aldığını açıkladı. Özkan, 'CNN Türk kanalının 31 Mart yerel seçimlerinden bu yana iktidarın reklam ajansı gibi çalıştığını' söylerken, "Yurttaşlarımıza CNN Türk yayınlarını izlememelerini, çocuklarına izletmemelerini tavsiye ediyoruz" dedi.