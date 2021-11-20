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Ahmet Hakan’dan Ayşenur Arslan’a: Bu samimiyetsizlik hemen fark ediliyor

"Bu ekran şovunun halka etkisi sıfır oluyor”

20 Kasım 2021 07:55

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Halk TV’de program yapan gazeteci Ayşenur Arslan’ı eleştirdi.

“Hayıflanıyor da hayıflanıyor: ‘Vah vah! Çök kötü, çok kötü! Aman Allah’ım! Mahvolduk! Perişan olduk! Emin, ne olacak halimiz! Emin, kaç lira oldu dolar! Vah vah! Yandık! Bittik.’ Dili böyle diyor ama yüzü gülüyor Ayşenur ablanın... Niye? Bu tablodan bir iktidar değişikliği çıkacağını düşünüyor da ondan” diyen Hakan, “Fakat tabii ki bu samimiyetsizlik hemen fark ediliyor” dedi.

Hakan, “Ve işte tam da bu yüzden bu ekran şovunun halka etkisi sıfır oluyor” görüşünü ifade etti.

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