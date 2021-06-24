Ahmet Hakan'dan Akşener'e: İyi ama yerli aşı üzerinden propaganda yapmak, Erdoğan’ın hakkı değil mi?

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, İyi Parti lideri Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yönelik "Yerli aşı meselesinden siyaset devşirmeye çalışıp da böyle önemli bir sürecin baltalanmasına müsaade etme. Bırak Sağlık Bakanlığımız süreci olması gerektiği gibi yürütsün. Bu konuyu da algı operasyonuna kurban edersen bu sefer altında kalırsın" sözlerini hatırlatarak "Tam olarak ne demek istiyor Akşener? Pek anlayamadım. Erdoğan’a, 'Yerli aşı üzerinden propaganda yapma' mı demek istiyor acaba? İyi ama yerli aşı üzerinden propaganda yapmak, Erdoğan’ın hakkı değil mi?" diye sordu.

Hakan, "Dünyada çok az sayıda ülkenin geliştirebildiği bir aşıyı geliştirmiş Türkiye. Erdoğan, bunun havasını atmayacak mı? Meral Akşener, Erdoğan’a bu tür bir çağrıda bulunmak yerine... Yerli aşı konusunda Erdoğan’dan daha fazla gurur duyduğunu gösterse... Yerli aşı sevincini, sadece Erdoğan’a bırakmamayı tercih etse... Yerli aşıyı üreten bilim insanlarımızı bağrına bassa... Yerli aşı için 'emeği geçenlere bin teşekkür' dese... 'Olmasın' dediği algı operasyonlarını küt diye tersine çevirir. Üstüne üstlük... Gayet düzgün, gayet milli, gayet Türkiyeci, gayet inandırıcı, gayet hakkaniyetli, gayet şık, gayet kuşatıcı, gayet müspet bir tutum da almış olur."

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