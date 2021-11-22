Ahmet Hakan'dan '5 saatte Atina’dayız' diyen AKP'li Külünk'e: Bu yaklaşım tarzından çıkılması şart

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, AKP MKYK Üyesi Metin Külünk'ün "Yunanistan füze atacakmış. Atsın da görelim ağzının payını alır. 5 saatte Selanik’teyiz. 5 saatte Atina’dayız. Eski Türkiye yok artık." sözlerini eleştirdi.

Hakan, bugünkü yazısında, "AK Partili Metin Külünk, Yunanistan’a atar yapmış. 'Kafamızı bozmasınlar, beş saatte Selanik’te oluruz, beş saatte Atina’da oluruz' türünde sözler söylemiş. Bu yaklaşım tarzından, bu sistematikten, bu kalıptan çıkılması şart. Çünkü... Alınacak şehir ismi ve şehrin alınma süresi verilince, insanın aklına ister istemez ≈ ifadelerini kullandı.

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TIKLAYIN | AKP'li Külünk: Yunanistan füze atacakmış. Atsın da görelim ağzının payını alır. 5 saatte Selanik’teyiz