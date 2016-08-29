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Ahmet Hakan: Cumhurbaşkanı'ndan habersiz Pensilvanya'ya giden Dışişleri Bakanı'na niye kimse bir şey demiyor?

Gürcan Balık'ın, Davutoğlu ile Gülen'in görüşmesine aracılık ettiği öne sürülmüştü

29 Ağustos 2016 12:26

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminde eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Dışişleri Bakanlığı döneminde özel kalemi olan eski Büyükelçi Gürcan Balık'ın tutuklanmasıyla ilgili olarak "Cumhurbaşkanı'ndan habersiz Dışişleri Bakanı’nı Pensilvanya’ya götüren Büyükelçi tutuklanırken, Cumhurbaşkanı’ndan habersiz Pensilvanya’ya giden Dışişleri Bakanı’na niye kimse bir şey demiyor? Ne iş birader, ne iş?" dedi.

Balık'ın, 2013'te dönemin Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile Fethullah Gülen'in görüşmesine aracılık eden isim olduğu öne sürülmüştü.

Ahmet Hakan'ın "Başörtülü kadın polis taraflı mı olur?" başlığıyla yayımlanan (29 Ağustos 2016) yazısının ilgili bölümü şöyle:

 

Ender bulunan şeyler

- Arka camında Osmanlı tuğrası bulunmayan Doblo...

*

- İttifak günlerinde Fetullah’ı övmemiş bir AK Partili milletvekili...

*

- “Ne istediler de vermedik” cümlesini hatırlatmayan bir muhalif...

*

- Tavlada elde ettiği geçici başarıları, büyük bir zafer gibi takdim etmeyen tavla oyuncusu...

*

- “Ben Bodrum merkeze hiç inmiyorum şekerim” dememiş bir Bodrum tatilcisi...

*

- “Biz sadece zeybek oynarken diz çökeriz” dememiş bir Egeli...

 

Ne iş?

 

Cumhurbaşkanı'ndan habersiz Dışişleri Bakanı’nı Pensilvanya’ya götüren Büyükelçi tutuklanırken...

Cumhurbaşkanı’ndan habersiz Pensilvanya’ya giden Dışişleri Bakanı’na niye kimse bir şey demiyor?

 

Ne iş birader, ne iş?

 

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Ahmet DavutoğluGürcan BalıkFethullah Gülen

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