T24 LogoT24 Logo
Medya

Ahmet Hakan: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Çevik, kripto 'hayır'cı mı?

"Bu türden tehditlerin millette her zaman ters etki yaptığını bilecek kadar deneyimli"

08 Mart 2017 11:21

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik'in "Hayır diyenler, 7 Haziran sonrası Türkiye'deki kaos ve istikrarsızlığı mumla arar" ifadesiyle ilgili olarak "İlnur Çevik’in bu türden tehditlerin millette her zaman ters etki yaptığını bilecek kadar deneyimli olduğunu göz önünde bulundurursak; İlnur Çevik’in kripto bir hayırcı olabileceğini söyleyebilir miyiz?" dedi.

Ahmet Hakan'ın "Dostum 'gaf' diyorsun ama bu alenen cehalet" başlığıyla yayımlanan (8 Mart 2017) yazısı şöyle:

Yoksa İlnur Çevik kripto hayırcı mı?

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İlnur Çevik, benim çok ama çok eski dostumdur.

Severim, sayarım kendisini.

Sempatiktir. 
Liberaldir.
Mavraya açıktır.

Fakat en son öyle bir şey yaptı ki...
Bendeki imajını yerle yeksan eyledi.





Ne yaptı İlnur Çevik?

Şunu yaptı:

“Hayır” diyenleri “7 Haziran sonrası Türkiye’deki kaos ve istikrarsızlığı mumla ararsınız” diyerek tehdit etti.

İlnur Çevik’in bu türden tehditlerin millette her zaman ters etki yaptığını bilecek kadar deneyimli olduğunu göz önünde bulundurursak...

İlnur Çevik’in kripto bir hayırcı olabileceğini söyleyebilir miyiz?

Hafazanallah! Hafazanallah! 

 

ETİKETLER

Ahmet Hakanİlnur Çevik

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24