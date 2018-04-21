Ahmet Hakan: CHP'nin adayının ağzına, Cenabı Allah da, Atatürk de yakışmalı

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, 24 Haziran'da yapılacak seçim için CHP'nin cumhurbaşkanı adayında olması gereken özellikleri yazdı. Hakan, CHP'nin adayının ağzına "Cenabı Allah'ın da, 'Atatürk'ün de yakışması gerektiğini söyledi.

Hakan'ın "CHP’nin adayı nasıl bir şey olmalı?" başlığıyla (21 Nisan 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Aşağı yukarı şöyle bir şey olmalı:

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- 70 yaşını geçmemiş olmalı.

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- Cerbezeli olmalı, ağzı iyi laf yapmalı.

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- Cem Yılmaz gibi espri yapamasa da belirgin bir mizah duygusu olmalı.

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- Muhafazakâr kitle yadırgamamalı.

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- Kürtler, “Buna oy vermeye benim elim gitmez heval” dememeli.

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- Halk dilinden konuşmayı iyi becermeli. Basitleştirme, sadeleştirme şampiyonu olmalı.

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- “Cenabı Allah” derken de, “Atatürk” derken de ağzına yakışmalı.

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- Medyayla arası iyi olmamalı. Hatta medyayla didişmeli.

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- Söylediği hiçbir şey eski olmamalı, söylediği her şey yeni olmalı.

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- Hacı teyzelerimizde “Vah yavrum” dedirtecek türden bir şefkat duygusu uyandırmalı.

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- Polemik canavarı olmalı.

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- Arada şöyle birkaç kafiyeli mısra patlatmalı...

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- Sadece İzmir, Muğla, Edirne’de değil Kayseri, Konya, Erzurum gibi illerde de rahat etmeli.

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- Hem iddialı olmalı, hem iddiacı olmalı.

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- Gözyaşı dökebilmeli, kahkaha atabilmeli.

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- Hakiki, sahici, samimi olmalı.

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- Arada “siz hepiniz, ben tek” diyebilmeli.