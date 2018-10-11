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Ahmet Hakan: Celal Hoca, ne b.k yiyeceğine karışacak değiliz; fakat...

"İkide bir yediğin şu haltı anlatma yahu!"

11 Ekim 2018 10:57

Ünlü jeoloji profesörü Celal Şengör, Ekşi Sözlük'te katıldığı soru cevap etkinliğinde kendi dışkısını yediğini, otlayan ineklerin ve dağ keçilerinin de dışkılarının tadına baktığını söyledi. Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Şengör'ün sıra dışı deneyimi için, "Bu iğrenç haberden kaçmak, korunmak, bu iğrenç habere maruz kalmamak neredeyse imkânsız...Celal Hoca! Ne b.k yiyeceğine karışacak değiliz tabii. Son tahlilde özgür bir adamsın. Fakat yeter artık! İkide bir yediğin şu haltı anlatma yahu! Bulantı ve kusma hissine maruz kalarak 'Anti-em' bağımlısı olup çıktım senin yüzünden!" değerlendirmesinde bulundu. 

Ahmet Hakan'ın "Mide bulandırdın be Celal Hoca" başlığıyla (11 Ekim 2018) yayımlanan yazısının tamamına linkten ulaşabilirsiniz


 

 

 

 






 

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