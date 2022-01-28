Ahmet Hakan: Bunun adı geri adımsa, ne şahane bir geri adımdır bu!

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, sanatçı Sezen Aksu'nun 2017'deki şarkısı nedeniyle hedef gösterilmesinin ardından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın Çamlıca Camisi'nde "Hz. Adem efendimize kimsenin dili uzanamaz. O uzanan dilleri yer geldiğinde koparmak bizim görevimizdir" ifadelerini kullanmasını, sonra da "Benim hitabımın muhatabı Sezen Aksu değildir. Sezen Aksu Türk müziğinin önemli bir ismidir. Şarkılarıyla milletimizin duygularına tercüman olmuş bir sanatçımızdır" diye açıklama yapmasını köşesine taşıdı.

Hakan, "Geri adımların en güzelidir bu" başlıklı yazısında şu düşüncesini dile getirdi:

"Bunun adı geri adımsa... Ne şahane bir geri adımdır bu! Bunun adı durumu açıklığa kavuşturmaksa... Ne güzel bir açıklığa kavuşturmadır bu! Bunun adı pişmanlıksa... Ne harika bir pişmanlıktır bu! Bunun adı bir tür özürse... Ne muhteşem bir özürdür bu!"