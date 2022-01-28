Ahmet Hakan: Bunun adı geri adımsa, ne şahane bir geri adımdır bu!

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, sanatçı Sezen Aksu'nun 2017'deki şarkısı nedeniyle hedef gösterilmesinin ardından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın Çamlıca Camisi'nde "Hz. Adem efendimize kimsenin dili uzanamaz. O uzanan dilleri yer geldiğinde koparmak bizim görevimizdir" ifadelerini kullanmasını, sonra da "Benim hitabımın muhatabı Sezen Aksu değildir. Sezen Aksu Türk müziğinin önemli bir ismidir. Şarkılarıyla milletimizin duygularına tercüman olmuş bir sanatçımızdır" diye açıklama yapmasını köşesine taşıdı.
Hakan, "Geri adımların en güzelidir bu" başlıklı yazısında şu düşüncesini dile getirdi:
"Bunun adı geri adımsa... Ne şahane bir geri adımdır bu! Bunun adı durumu açıklığa kavuşturmaksa... Ne güzel bir açıklığa kavuşturmadır bu! Bunun adı pişmanlıksa... Ne harika bir pişmanlıktır bu! Bunun adı bir tür özürse... Ne muhteşem bir özürdür bu!"
"Eyvah! Sezen her an yeniden sazan olabilir" diyen Hakan, şu ifadeleri de kullandı:
"Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geri adım atmasıyla... Sezen Aksu olayı yaşandı bitti saygılı ya da saygısızca. Şimdi benim korkum şu: Bir haftadır 'Sezen’im... Aksu’m... Sen bizim her şeyimizsin... Sen Türkiye’sin...' diye lügat paralayanlar... 'Sen zaten yetmez ama evetçinin tekiydin... Sazandın' falan diye... Laf saydırmaya başlarlarsa... Eyvah ki eyvah!"
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Ne olmuştu?
Milli Beka Hareketi Genel Başkanı Murat Şahin, Sezen Aksu'ya "Şahane Bir Şey Yaşamak" isimli yeni şarkısı nedeniyle tepki göstermiş "14 Temmuz 2016’da 'CUNTA' imalı şarkının sözlerini yazan, dün de dini hassasiyetlerimize hakaret içeren şarkı sözlerini piyasaya sürerek kinini kusan, FETÖ'nün 'aziz dostum' dediği Sami Yıldırım’ın kızı #sezenaksu yarın 20:30’da kapındayız…" demişti.
Sezen Aksu'ya yönelik tepkiler kısa sürede hedef göstermeye dönüşmüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da Cuma namazını kıldığı Büyük Çamlıca Camisi'nde, ismini anmadan Sezen Aksu’ya yönelik, "Bütün bunların karşısında dimdik duracak olanlar sizlersiniz. Hz. Adem efendimize kimsenin dili uzanamaz. O uzanan dilleri yer geldiğinde koparmak bizim görevimizdir" ifadelerini kullanmıştı.
Aksu daha sonra "Malumunuz olduğu üzere konu ben değilim, konu memleket.Sonuç olarak 47 yıldır yazıyorum…. Yazmaya da devam edeceğim." diyerek eleştirilere yanıt vermişti. Yazığı Avcı şiirini paylaşan Aksu, "Kim yolcu, kim hancı, dur bakalım..." demişti.
Erdoğan, 26 Ocak'ta yaptığı açıklamada ise, "Çok açık ve net bir gerçeği ortaya koymakta fayda var. Benim ordaki ithamımın muhatabı Sezen Aksu değildir. Sezen Aksu Türk müziğinin önemli bir ismidir. Ben ülkenin cumhurbaşkanı olarak, insanımızın hangi inançtan olursa olsun dini değerlerine laf edilmesine müsaade etmem. Burada Meryem validemize de aynı şekilde, burada hakaret var. Dilini koparma ifadesini bir kişinin şahsına değil, kutsallarına karşı hakarete dönük bir tavır olarak ifade ettim" ifadelerini kullanmıştı.
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