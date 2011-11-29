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Ahmet Hakan: Bunu da gördük AA ile propaganda

Anadolu Ajansı'nın Kılıçdaroğlu'nun Norveç Savunma Bakanı ile tartışma yaşadığı şeklindeki haberini Gürsel Tekin yalanladı.

29 Kasım 2011 02:00

T24 - Anadolu Ajansı'nın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Norveç Savunma Bakanı ile tartışma yaşadığı şeklindeki haberini CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin yalanladı. Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan "Eğer bu işlerde devletin ajansı bile kullanılır hale geldiyse, hakikaten çok şiddetli bir “göze girme dönemi” yaşıyoruz" dedi.


Ahmet Hakan'ın "Bunu da gördük: AA ile propaganda" başlığıyla yayımlanan (29 Kasım 2011) yazısı şöyle:


Bunu da gördük: AA ile propaganda


Devletin televizyonuyla propagandayı gördük.

- İktidarların kendilerine gazete devşirme çabasını gördük.

- Parti yayın organlarını gördük.

- Radyodan cephe oluşturulduğunu gördük.

Ama devletin resmi haber ajansı aracılığıyla kara propagandayı ilk kez görüyoruz.


* * *


Anadolu Ajansı’nın yayınladığı haber CHP ile ilgili...

Habere göre...

Avrupa Sosyalistleri Partisi Kongresi’nde Kemal Kılıçdaroğlu ile Norveç Savunma Bakanı tartışmışlar. Norveçli Bakan AK Parti’yi övmüş, Kılıçdaroğlu itiraz etmiş ve bir tartışma yaşanmış.

Anadolu Ajansı’na güvenen gazeteler, bu haberi sayfalarına taşıdılar.

Ancak ertesi gün hem CHP’li Gürsel Tekin, hem de Norveçli Bakan açıklamalar yaparak böyle bir tartışmanın yaşanmadığını dile getirdiler.


* * *


Bu örnek olaydan benim anladığım şudur:

Eğer bu işlerde devletin ajansı bile kullanılır hale geldiyse, hakikaten çok şiddetli bir “göze girme dönemi” yaşıyoruz.

Allah sonumuzu hayır etsin.


 

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