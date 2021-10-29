Ahmet Hakan: Bulduğunuz her fırsatta “Yaşasın Cumhuriyet” demeyi, Atatürk’e minnet ve şükran duymayı ihmal etmeyin

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için kaleme aldığı yazısında "Bulduğunuz her fırsatta 'Yaşasın Cumhuriyet' demeyi, bize Cumhuriyet’i armağan eden Atatürk’e minnet ve şükran duymayı asla ihmal etmeyiniz" dedi.

Hakan yazısında, şunları kaydetti:

"Efendiler! Bugünlerde etrafımızda 'ben sultanım', 'ben şehzadeyim', 'ben padişah torunuyum' falan diye gezen bazı tipler, hepimizin kafa bulduğu birer karikatüre dönüşmüşlerse... Bu Cumhuriyet sayesindedir.

Efendiler! Türkiye Cumhuriyeti devleti, yaşadığı tüm sorunlara rağmen içinde bulunduğu coğrafyanın pırıl pırıl parlayan ve gıpta edilen bir yıldızı halindeyse... Bu Cumhuriyet sayesindedir.

Efendiler! 'Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir' cümlesinde özetlenen temel motivasyonla FETÖ’cü alçakların milletin iradesine el koyma girişimi püskürtülmüşse... Bu Cumhuriyet sayesindedir.

Efendiler! Isparta’nın bir köyünden, Malatya’nın bir mahallesinden, Kayseri’nin bir sokağından, Kasımpaşa’nın bir evinden Cumhurbaşkanlarımız çıktıysa... Bu Cumhuriyet sayesindedir.

Efendiler! Laiklik ilkesiyle tek bir dini yorumun bütün dini yorumları bastırmasının önüne geçildiyse... Dini yorumlama özgürlüğü ve hakkına sahip olma imkânı tanındıysa... Bu Cumhuriyet sayesindedir.