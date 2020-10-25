Ahmet Hakan: Bu ülkede kurgulu iftiradan, kuyruklu yalandan sığınılacak tek bir liman bile kalmadı

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu'nun sözlerinin çarpıtıldığını ve otelinde alkol satılmadığını belirterek, "Sırf gıcık oldukları Nihat Hatipoğlu’nu madara etmek için ahlaksızlıkta hiçbir sınır tanımıyorlar. İşin en acı tarafı şu: Bu ülkede kurgulu iftiradan, kuyruklu yalandan sığınılacak tek bir liman bile kalmadı maalesef." görüşünü savundu.

Hakan, "Bu yalanı kurgulayıp piyasaya sürenler, önünü arkasını hiç araştırmadan bu yalana omuz verenler, bu yalan üzerinde ter ter tepinenler... Bunlara sorsan... 'Biz muhalifiz. Biz ahlaklıyız. Biz iyi insanlarız. Biz dürüstüz. Biz şöyleyiz. Biz böyleyiz' falan diye ne kadar farklı olduklarını anlatıp dururlar. Ama yaptıkları ortada!" düşümcesini dile getirdi.

Hakan, "Nihat Hatipoğlu’nun şöyle dediği aktarıldı bize: 'Bir ilimizdeki sokaktan hayretler içinde geçtim. Dışarıda dört genç kız bira içiyordu'. Bu da Nihat Hatipoğlu’nun söylediğinin tamamı: 'Bir ilimizdeki sokaktan hayretler içinde geçtim. Meğer o sokak genç kız ve erkeklerin yoğun geldikleri bir yermiş ve dışarıda, içeride Avrupa’nın herhangi bir merkezindeki görüntüyü aksettiriyordu. Dışarıda dört genç kızımız bira içiyorlardı. Yüzümde maske vardı, beni tanıdılar ve dördü birden biralarını sakladılar. Mahcup bir gülümseme ile ‘Hocamız geçiyor çocuklar’ dediklerini işittim. Daha var. Edep, saygı elbet var. Ama oradakiler de bu ülkenin evlatları, çocukları. Onları yok saymak yerine var kabul edip öyle hareket etmek lazım." ifadesini kullandı.

Yazının devamı için tıklayın