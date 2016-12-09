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Ahmet Hakan: Bu şerefsiz bu cüreti nereden buldu!

"'Hamile kadınlar sokakta gezmemeli' diye kafa ütüleyenlerin payı çok büyük!"

09 Aralık 2016 11:05

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Manisa’nın Turgutlu ilçesinde 4 aylık hamile ve bir çocuk annesi Ebru Tireli'nin (32) evinin yakınında bulunan bir parkta spor yaptığı sırada kimliği belirsiz bir erkeğin saldırısına uğramasıyla ilgili olarak "Bu şerefsizin bu cüretinde 'Hamile kadınlar sokakta gezmemeli' diye devlet televizyonunda yapılan kafa ütülemelerinin, 'Kadın şöyle olacak, kadın böyle olmayacak' falan diye kadının hayatına çeki düzen vermeye kalkışanların, devlet katlarına yükselmiş bazı zat-ı muhteremlerin, 'Kadın kahkaha atamaz' falan diye racon kesmesinin. Payı çok ama çok büyüktür"  görüşünü savundu.

Ahmet Hakan'ın "Bu şerefsiz bu cüreti nereden buldu" başlığıyla yayımlanan (9 Aralık 2016) yazısı şöyle:

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde şerefsizin teki, parkta spor yapan dört aylık hamile Ebru Tireli adlı kadına "Bir daha burada yürüyüp spor yapmayacaksın" diyerek saldırmış.
Ayakkabısını çıkarıp vurmuş, kadını yerlerde tekmelemiş ve kadının kafasını kaldırıma çarpmış.

Size bir şey söyleyeyim mi?
Bu şerefsizin bu cüretinde...

“Hamile kadınlar sokakta gezmemeli” diye devlet televizyonunda yapılan kafa ütülemelerinin...
“Kadın şöyle olacak, kadın böyle olmayacak” falan diye kadının hayatına çeki düzen vermeye kalkışanların...
Devlet katlarına yükselmiş bazı zat-ı muhteremlerin, “Kadın kahkaha atamaz” falan diye racon kesmesinin...

Payı çok ama çok büyüktür.

Yani ekilenler biçiliyor.

"Her yerim kapalıydı" dedirten bir çukurdayız


Manisa Turgutlu’da saldırıya uğrayan Ebru Tireli, “Üzerimde montum vardı, her yerim kapalıydı” demiş.

İçinde debelendiğimiz çukurun şifreleri işte bu açıklamada gizli.

Saldırıya uğrayan bir kadının, kendini “Üzerimde montum vardı, her yerim kapalıydı” demek zorunda hissettiği bir çukurda yaşıyoruz.

Kadınlara saldıran şerefsizlerle baş etmek kolay...

Bizim asıl bilinçaltlarımıza işletilmeye çalışılan, “Kadınlar fazla kapalı olmazsa saldırıyı hak ederler” anlayışıyla mücadele etmemiz gerekiyor.

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