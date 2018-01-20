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Ahmet Hakan: Bu memlekette herkesin ahlaksızı kendine mi?

"CHP'li biri, herhangi bir sakillik yaptığında yeri göğü birbirine katanlara sesleniyorum"

20 Ocak 2018 13:33

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 1. Hukuk Müşaviri Necmi Özen'in  CHP'li kadınların taşıdığı pankart üzerindeki yazıları  değiştirip bu görseli sosyal medyadan paylaşmasını yazdı. Hakan, "CHP’li tüm kadınları aşağılamaya yönelik bu sahte fotoğrafı, kişisel hesabından paylaşan bu müşavire tek bir kelime bile edilmeyecek mi?" diye tepki gösterdi.

Hakan'ın "İclal'e ne yapmalı" başlığıyla yayımlanan (20 Ocak 2018) yazısının ilgili bölümü şöyle: 

Sosyal medyada CHP’li biri, herhangi bir sakillik yaptığında yeri göğü birbirine katanlara sesleniyorum:

AK Partili Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin hukuk müşavirinin yaptığı şu iğrenç ve aşağılık saptırmaya da bir laf etsenize.

CHP’li tüm kadınları aşağılamaya yönelik bu sahte fotoğrafı, kişisel hesabından paylaşan bu müşavire tek bir kelime bile edilmeyecek mi?

Yoksa bu memlekette herkesin ahlaksızı kendine mi?

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PankartCHPNecmi ÖzenKocaeli belediyesihukuk müşaviri

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