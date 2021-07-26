Ahmet Hakan: Bu koruma çabasına rağmen nasıl oluyor da Türkiye'nin birçok yerinde çeşitli araçların içinde gizlenmiş Afgan göçmenler yakalanıyor?

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Afganistan'dan gelen göçmenlerin, yasa dışı yollarla İran sınırından Türkiye'ye geçmeye çalışmalarına ilişkin olarak, "Bu koruma çabasına rağmen nasıl oluyor da Türkiye'nin birçok yerinde çeşitli araçların içinde gizlenmiş Afgan göçmenler yakalanıyor? diye sordu.

Hakan, yazısının "Kafamdaki Afgan göçmen sorusu" başlıklı bölümünde şu ifadeleri kullandı:

"Sınırlarımız Afgan göçüne karşı koruma altında alındı. Hazırlıklar yapıldı. Takviyeler söz konusu oldu. Bunun haberlerini verdik Hürriyet’te. Kafamdaki soruya gelince... O soru şudur: Bu koruma çabasına rağmen... Nasıl oluyor da... Türkiye’nin birçok yerinde çeşitli araçların içinde gizlenmiş Afgan göçmenler yakalanıyor?"

Yazının tamamı için tıklayın.

TIKLAYIN - Afgan aileler: "Çocuklarımız eğitim alsın diye Türkiye'ye kaçtık"