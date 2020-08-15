Ahmet Hakan: Bu fotoğraf AK Parti’nin kuruluşunun 19. yıl dönümü fotoğrafı

İzmit'te Ambarlı Mahallesi Tepeköy Camisi'nin inşaatının temeli, Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'in katıldığı törenle atıldı. Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, törende CHP lideri Kılıçdaroğlu, İyi Parti lideri Akşener ile İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'în dua ederken çekilmiş bir görselini bugünkü köşesine taşıdı.

"Bu fotoğrafta CHP’li bir belediyenin yaptıracağı bir caminin temel atma töreni; CHP Genel Başkanı’nın bu törende dua etmesi; CHP’li Belediye Başkanı’nın dini törende başını örtmesi var" diyen Hakan, devamında şunları kaydetti:

"E ne var bunda? Gayet de doğal bir şey” diyebilirsiniz. Haklısınız. Tabii ki gayet doğal bir şey bu... Zerre kadar yadırganacak bir durum yok ortada. Ama şunu da kabul edelim lütfen Kamu alanında dini sembollerin böyle gürül gürül görünür hale gelmesi ve bu olayın “Ne var bunda? Gayet doğal!” diye karşılanması... AK Parti’nin 19 yıllık siyasetinin bir sonucudur. İşte tam da bu nedenle... Ben bu fotoğrafı, AK Parti’nin kuruluşunun 19. yıl dönümü fotoğrafı olarak değerlendiriyorum."

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